Mindelheim

vor 34 Min.

Freude über Klinik-Neubau in Mindelheim ist getrübt

Die linke Grafik zeigt, wie das Gelände der Mindelheimer Klinik bisher aussieht, die rechte, welche Veränderungen geplant sind. Die neuen Gebäude weiter in die Grundstücksmitte zu verschieben, ist laut Florian Glück nicht möglich, weil während des stufenweisen Baus die Bestandsgebäude im Weg wären. Außerdem muss die Anbindung an die Bad Wörishofer Straße gewährleistet sein.

Plus Dass der Klinikverbund Allgäu den Standort Mindelheim mit einem Neubau stärken will, begrüßt der Stadtrat. Doch an den Plänen gibt es Kritik.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Breiten Raum hat in der jüngsten Sitzung des Stadtrates die Diskussion um den Neubau des Mindelheimer Krankenhauses eingenommen. Dass dieser unumgänglich ist, um den Standort zu stärken, war unter den Rätinnen und Räten unstrittig. Gleichwohl sehen sie den Plan, den Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu, in der Sitzung erneut vorstellte, teils sehr kritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen