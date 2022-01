Mindelheim

vor 50 Min.

Bislang friedliche Corona-Spaziergänge im Unterallgäu

Zu so genannten Corona-Spaziergängen trafen sich zuletzt Hunderte in der ganzen Region. Unser Bild entstand in Memmingen, doch auch in Mindelheim auf dem Marienplatz haben die Demonstranten sich in den vergangenen Wochen mehrmals getroffen und auch dort ein Kerzen-Herz hinterlassen.

Plus Polizei und Landratsamt beobachten die Entwicklung aber sehr genau. Auf was sie am heutigen Montag besonders achten. Die Basis beklagt „radikaler werdende Einschränkungen“.

Von Tobias Schuhwerk und Johann Stoll

So unterschiedlich können die Sichtweisen sein: Während die Polizei und die Kreisverwaltungsbehörde bisher keinerlei Probleme mit den Montags-„Spaziergängen“ in Mindelheim haben, weil diese ausnahmslos friedlich verlaufen seien, spricht die Partei Die Basis von „immer radikaler werdenden Einschränkungen der freien Meinungsäußerung“. In einem offenen Brief an die Landräte der Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Unterallgäu und Lindau sowie deren kreisfreie Städte schreibt Die Basis Allgäu, die Einschränkungen ließen „jegliche Verhältnismäßigkeit vermissen“.

