Früherer Polizeichef: "Wir sind froh über jeden, der als Ersthelfer anpackt"

Plus Gerhard Zielbauer war Polizeichef in Mindelheim. Er hatte die Idee, couragierte Menschen zu ehren. Nächsten Sonntag werden wieder Menschen ausgezeichnet.

Herr Zielbauer, wie kam es zu der Idee von „Menschen und Taten“, also Menschen in Mindelheim öffentlich auszuzeichnen, die besonders couragiert geholfen haben?



Gerhard Zielbauer: Der Blaulichttreff ist im Jahr 2011 entstanden. Hierbei trafen sich die Verantwortlichen von Bayerischem Roten Kreuz, Freiwilliger Feuerwehr, Maltesern, den Verantwortlichen der Stadt Mindelheim sowie des Landratsamtes Unterallgäu. Hintergrund war das bevorstehende Frundsbergfest im Jahr 2012. Die Organisatoren und speziell Verantwortlichen sollten sich gegenseitig kennen, damit jeder über die Leistungsfähigkeit der anderen Organisationseinheit Bescheid weiß. Ziel war es für uns alle, ein sicheres Frundsbergfest zu gewährleisten. 2012 stand vor der Tür. Großveranstaltungen erfordern immer neue Konzepte. Unser gemeinsames Ziel war es, auf spezielle Einsatzszenarien vorbereitet zu sein. Dies sind zum Beispiel ein erfolgter Festzugsabbruch, Massenschlägerei, Explosion mit vielen Verletzten, und ähnliche Sachverhalte. Gott sei Dank ist bisher kein solches Großereignis eingetroffen. Polizei, Freiwillige Feuerwehr Mindelheim, Bayerisches Rotes Kreuz sowie die Malteser Mindelheim und die Sicherheitsbehörden sind dabei immer Zweiter, insbesondere bei Unglücken. Deshalb sind eine gute Vorbereitung und gegenseitige Absprachen wichtig. Wir sind hierbei fast immer auf die aktive Mitarbeit der Bürger angewiesen.

Ohne die Bürgerinnen und Bürger geht es also nicht?



Zielbauer: Die Blaulichtorganisationen sind froh über Menschen, die als Ersthelfer tätig sind und ohne zu fragen, einfach machen, einfach zupacken! Man kann hierbei nichts falsch machen, außer man tut nichts. Bei verschiedenen Blaulichttreffs wurden dann solche möglichen Unglücke oder Sachverhalte besprochen und gegenseitig aufgearbeitet. Dabei entstand die Idee der Mut-Auszeichnung „Menschen und Taten“. Die Idee wurde dann Landrat Weirather, Bürgermeister Winter, der Bürgerstiftung Mindelheim, dem Verleger der Mindelheimer Zeitung sowie dem Redaktionsleiter vorgestellt. Von diesen Seiten wurde den Blaulichtorganistionen ebenfalls eine breite Unterstützung zugesagt, die wir immer sofort erhalten haben. Damit wurde der Unterstützerkreis des „MuT-Gedankens“ erweitert. Es war uns wichtig, dass wir uns auf „regionale“ Sachverhalte beschränken.