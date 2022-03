Frundsberg Festring plant Fest auf Mindelburg und Schwabenwiese

Das Frundsbergfest in Mindelheim wurde abgesagt. Der Festring hat sich aber eine Veranstaltung überlegt, die stattdessen stattfindet. Nun wurden Details bekannt.

Nachdem das beliebte Frundsbergfest in Mindelheim auch für dieses Jahr abgesagt werden musste, hat sich der Vorstand des Frundsberg Festrings Mindelheim Gedanken gemacht, wie trotz der Corona-Einschränkungen in der Planung und möglicherweise beim Fest selbst eine Veranstaltung sicher stattfinden kann. Das Ergebnis ist ein Fest für die Familien in und um Mindelheim, teilt der Festring mit.

Auf der Mindelburg und der Schwabenwiese wird Frundsberg gefeiert

„1522 – Heimkehr von Bicocca“ lautet der Titel und das Motto der Veranstaltung an zwei Orten. Das Thema erinnert an die Besonnenheit von Georg von Frundsberg als Vater der Landsknechte. An zwei Wochenenden, vom 24. Juni bis 26. Juni und 1. Juli bis 3. Juli, wird auf der Mindelburg und der Schwabenwiese gefeiert.

Das plant der Frundsberg Festring für die Veranstaltung

Geplant sind unter anderem verschiedene Marktstände, Landsknechtslager, Essens- und Getränkestände. Auch Trommler, Pfeifer, Spielleut, Armbrustschützen, historische Tänze und vieles mehr sind zu erleben. Weitere Details gibt der Frundsberg Festring in naher Zukunft bekannt. Aktuell erfolgt die Abstimmung mit allen historischen Gruppen.

Wie gut man auf der Mindelburg feiern kann, zeigen die Bilder von "Anno 1511" aus dem Jahr 2017: