Frundsberg Festring zieht positives Fazit der "Heimkehr von Bicocca"

Plus „1522 – Die Heimkehr von Bicocca“ hat die Besucher begeistert. Der Andrang in Mindelheim war aber weniger groß als angenommen.

Der Vorsitzende des Frundsberg Festrings, Norbert Sliwockyj, hat ein sehr positives Fazit des historischen Festes „1522 – Die Heimkehr von Bicocca“ gezogen. An den zwei Wochenenden auf der Schwabenwiese und der Mindelburg habe eine ausgesprochen gute Stimmung geherrscht. Allerdings hätte er sich mehr Besucher gewünscht. Da sei „reichlich Luft“ nach oben gewesen.