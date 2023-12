Führungswechsel in der Redaktion der Mindelheimer Zeitung

18 Jahre lang prägte Johann Stoll als Redaktionsleiter die Mindelheimer Zeitung. Nun geht er in den Vorruhestand. Seine Nachfolgerin ist ein Eigengewächs.

In wenigen Tagen endet nicht nur das Jahr, sondern bei der Mindelheimer Zeitung auch eine Ära: Nach mehr als 18 Jahren verabschiedet sich Johann Stoll in den Vorruhestand. Es waren historische Tage, als er im April 2005 als neuer Redaktionsleiter der Mindelheimer Zeitung die Nachfolge von Siegfried Hasler antrat: Eben erst war Papst Johannes Paul II. gestorben. Journalistisch gesehen ein Welt-Thema. Eines, das man aber auch unbedingt auf lokaler Ebene behandeln kann. Und so war Stolls erster Beitrag in der Mindelheimer Zeitung in jenen Tagen ein Aufruf an die Leser, ihm ihre persönlichen Papst-Momente mitzuteilen.

In der Folge kamen so einige Geschichten zustande, in denen "normale Leserinnen und Leser" zu Wort kamen, die einst als Musiker, Ministranten oder Rom-Touristen den Papst getroffen hatten. Es zeigte, wohin Stoll die Lokalzeitung bringen wollte: zu einer Heimatzeitung mit Geschichten und Berichten von Menschen aus der Region über Menschen aus der Region. Diesem Stil sind er und die Redaktion der MZ in den vergangenen 18 Jahren treu geblieben.

Johann Stoll hat journalistische Erfahrungen in ganz Deutschland gesammelt

Johann Stoll, der seine Ausbildung zum Redakteur bei der Augsburger Allgemeinen absolviert hatte, machte seine journalistischen Erfahrungen in ganz Deutschland: von Augsburg über Dillingen ging es nach Bremerhaven, Ansbach und Garmisch-Partenkirchen. Vom Oberland schließlich kam er 2005 nach Mindelheim.

Als Redaktionsleiter war er den unterschiedlichsten Ideen stets aufgeschlossen: Ob das "Kandidatengrillen" einst vor einer Bundestagswahl im Mindelheimer Freibad, ob Nachbarschaftsfeste oder eine öffentliche Bierprobe zum Jubiläum des Reinheitsgebots, ob die jährliche Valentins-Aktion oder die Teilnahme der Redaktion am Faschingsumzug in Mindelheim – sämtliche Aktionen fanden alle in Johann Stoll einen großen Unterstützer.

Ferner engagierte er sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung, indem er dort im Bereich Lokaljournalismus Seminare und Workshops mitgestaltete. Außerdem war er in den vergangenen Jahren Mitglied im Kuratorium der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Diesem wird er auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst treu bleiben.

Künftig leiten Sandra Baumberger und Melanie Lippl die MZ-Redaktion

Nun wurde Stoll im Kreis der Redaktion und des Heimatverlags Hans Högel KG gebührend verabschiedet. Seine Nachfolgerin steht bereits fest: Sandra Baumberger wird die neue Leiterin der MZ-Lokalredaktion. Die 44-jährige Unterallgäuerin schreibt bereits seit 2002 für die Augsburger Allgemeine, sammelte aber auch Erfahrungen bei anderen Medien. Nach ihrem Diplom-Journalistik-Studium volontierte sie an der Günter-Holland-Journalistenschule. Seit 14 Jahren ist sie Redakteurin in Mindelheim und berichtete zuletzt schwerpunktmäßig über die Kreispolitik. Zudem betreute sie die Volontäre und Praktikanten während ihrer Zeit in der Lokalredaktion.

Ihr zur Seite stehen wird in Zukunft Melanie Lippl als Stellvertreterin. Während ihres Studiums "Medien und Kommunikation" in Augsburg arbeitete sie als Journalistin in verschiedenen Medienhäusern und absolvierte anschließend ein Volontariat an der Günter-Holland-Journalistenschule. Seit zwölf Jahren ist die 37-Jährige Teil der Mindelheimer Redaktion, wo sie unter anderem die Gerichtsberichterstattung und das digitale Angebot der MZ verantwortet hat.