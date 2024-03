Fünf Fragen an den Fußballtrainer des TSV Mindelheim

Die Winterpause ist vorbei, jetzt geht es in den Unterallgäuer Fußballligen wieder um Punkte. Wie steht es vor dem Rückrundenstart um den TSV Mindelheim, Patrick Eckers?

Hallo Patrick, wie geht's?

Patrick Eckers: Ganz gut. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich bin froh, dass es wieder losgeht.

Wo störe ich die gerade?

Eckers: Ich bin gerade bei der Arbeit. Aber es geht schon, kein Problem.

Am Sonntag startet der TSV Mindelheim mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer TV Boos in die Rückrunde: Es gibt sicher leichtere Aufgaben, oder?!

Eckers: Es wird sicher schwierig, Boos steht nicht zu Unrecht ganz oben. Das Hinspiel haben wir ja überraschend deutlich gewonnen, aber jetzt geht es nach Boos. Und Boos ist sehr heimstark. Sie spielen recht körperbetont und geben nie auf. Ganz viele Spiele haben sie zwischen der 80. und 90. Minute noch gedreht und gewonnen. Es wird für uns recht unangenehm.

Fußball-Kreisligist TSV Mindelheim bereitete sich im Trainingslager in Tramin auf die Rückrunde vor. Dabei absolvierte das Team auch ein Testspiel gegen den örtlichen ASV Tramin II, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Foto: Christoph Wissigkeit

Der TSV Mindelheim hat sich ja mit einem Trainingslager in Tramin auf die Rückrunde vorbereitet. Hand aufs Herz: Wie viel Zeit entfiel auf Training und wie viel auf "Teambuilding"?

Eckers: Wir sind am Donnerstagmorgen losgefahren und haben vor Ort gleich eine Trainingseinheit abgehalten. Am Freitag haben wir dann zweimal trainiert und am Abend noch ein Testspiel gegen den ASV Tramin II absolviert. Der Fokus lag da schon voll auf Fußball. Nach dem Spiel wurden wir von den Traminern dann noch zum Burger-Essen eingeladen, das war dann der gemütliche Teil und ein großes Event. Es waren rund 150 Leute da und hat viel Spaß gemacht. Am Samstag haben wir noch ein Abschlussturnier gespielt, danach noch einen Ausflug gemacht und dann ging es auch schon wieder heim.

Mit Blick auf die Tabelle der Kreisliga Allgäu Nord: Wer wird Meister?

Eckers: Aufgrund des Vorsprungs von zehn Punkten ist der TV Boos der Topkandidat. Auch der FC Bad Wörishofen und der TSV Kammlach sind voll dabei. Entscheiden wird es aber der TV Boos selber, auch wenn es am Sonntag vielleicht nur noch sieben Punkte Vorsprung sind.