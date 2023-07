Für diese Mindelheimer Familien geht der Traum vom Eigenheim in Erfüllung

Plus Ein eigenes Haus ist der Traum vieler Familien. Einen Bauplatz zu ergattern, wird immer schwieriger. Wir haben Mindelheimer Familien getroffen, deren Traum wahr geworden ist.

Dreimal so viele Bauwillige hatten sich um die 52 Bauplätze im Mindelheimer Norden beworben, wo innerhalb von zwei, drei Jahren eine neue Siedlung entstanden ist. Zwei von drei Bewerbern wurden enttäuscht, weil es viel mehr Bauwillige als Bauplätze gab. Wir besuchten drei Familien, die das große Los gezogen haben.

Daniela Lüthi stammt aus Mindelheim. Nirgendwo lebt sie lieber, zumal jetzt, wo sie Mutter von zwei kleinen Kindern ist. Da ist es einfach ein Segen, wenn ihre Eltern in der Nähe leben und immer wieder mal mit Oma- und Opa-Diensten aushelfen können.