Für ihn wird ein Traum wahr: Johannes Steber veröffentlicht seine erste CD

Plus Auf dem Album "Töne" spielt der Mindelheimer klassische Stücke auf der Trompete, wagt aber auch Neues. Eine besondere Kombination aus Trompete, Orgel, Streichern und Harfe.

Wenn man es genau nimmt, stecken 20 Jahre Arbeit in den Aufnahmen von Johannes Steber. So lange träumt der Mindelheimer davon, eine eigene CD aufzunehmen. "Töne" heißt das Debütalbum und darauf zeigt der Trompeter, dass er von Klassik bis Jazz die verschiedenen Spielarten seines Instruments beherrscht. Dabei wagt er Experimente und gibt den Melodien seine persönliche Note.

"Mit der CD kann ich endlich ein Stück Musik in den Händen halten", erzählt Steber. Die Musik physisch greifen zu können, sei ein besonderes Gefühl. Für das Projekt hat der Mindelheimer nicht nur Trompete gespielt, sondern die gesamte Produktion übernommen: Die Musikerinnen und Musiker gefunden, Tonstudio und Tonmeister gesucht, teilweise Notensätze ergänzt.