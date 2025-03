Für Joey Kelly gibt es keine Grenzen

„Es gibt nur einen Weg: 100 Prozent, egal, was ich tue“, schließt Amateur-Extremsportler Joey Kelly seinen Multimedia-Vortrag „No Limits“ und erntet tosenden Applaus. Rund 350 Mitglieder der Genossenschaftsbank Unterallgäu waren vom neuen Konzept der Mitgliederversammlung begeistert und konnten wertvolle Tipps des Gastredners mit nach Hause nehmen.

Joey Kelly ist ehemaliges Bandmitglied der Kelly Family, Unternehmer und Amateur-Extremsportler. Er absolvierte bis heute rund 100 Marathons, Ultramarathons und Ironmans, hält mit acht IronMan-Triathlons innerhalb eines Jahres den Rekord und stellte sich noch unzähligen anderen extremen Herausforderungen. Als er die Bühne des Forums betritt, wirkt er bodenständig, freundlich und völlig ohne Star-Allüren, plaudert locker und mit viel Witz. Er erzählt aus einer Zeit, in der er von seinen Eltern eine Einstellung lernte, die sein Leben bis heute prägt: „Raus aus der Komfortzone, Ziele verfolgen, kämpfen und niemals aufgeben.“ In Italien ausgeraubt und mittellos fing die Kelly Family an, auf der Straße zu musizieren. Zwölf Jahre lang war es Joeys Aufgabe, mit dem Hut zu sammeln. „Auf der Straße gibt es ein sehr einfaches Gesetz, wenn man überleben will: Der Hut lügt nicht.“ Die Familie tourt viele Jahre durch Europa und musste lange auf den Erfolg warten, bis 1994 der große kommerzielle Durchbruch kam. Sein Vater sei positiv verrückt gewesen, immer euphorisch, immer begeistert und immer „on fire“.

Die Liebe zum Ausdauersport begann mit einer Wette mit seiner Schwester Patricia Kelly

Dass er sich dem extremen Ausdauersport verschrieb, ist einer Wette mit seiner Schwester Patricia zu verdanken, die eines Tages an einem Volkstriathlon teilnehmen wollte. „Du traust Dich einen Volkstriathlon?“, habe er sie damals überrascht gefragt und ergänzt „den mach ich auch mit und bin vor Dir“. Er sei davon ausgegangen das auch ohne Training zu schaffen, nach knapp 100 Meter Schwimmen war er bereits letzter, klammerte sich an eine Boje und schwamm zurück. Doch sein Kämpferherz war stärker, er sprang zurück und beendete den Triathlon. Rund drei Jahre später erkannte er, dass Ausdauersport der optimale Ausgleich zu seinem Beruf als Musiker und im Familienbetrieb war. Zeit für´s Training fand er meist jedoch nur zur späten Stunde. „Ich kenne gefühlt jede Stadt bei Nacht“. Das Fundament für Erfolg sei Disziplin, Mut, Leidenschaft, Ziele und ein Team. „Das ist alles was ich brauche, egal, wofür ich brenne.“ Er selbst habe noch nie etwas gemacht, was leicht geht, „das heißt, ich habe kein Talent“, sagt er und das Publikum lacht. Keine Herausforderung scheint für den heute 52-Jährigen zu groß. Bereits zweifach lief er ohne Verpflegung und ohne Geld quer durch Deutschland und bestieg am Ende die Zugspitze.

Im Winter 2010/2011 bestritt er im deutschen Team den „Wettlauf zum Südpol“. An zehn Tagen legten sie bei Temperaturen bis zu minus 40 Grad eine Strecke von 400 Kilometern zurück. Doch wie schafft man es, bei extremen Herausforderungen ins Ziel zu kommen? „Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, man hat ein Team und ohne Team geht nichts“. Zudem sei er überzeugt, dass mindestens 30 Prozent nur über den Kopf entschieden werden. Seine nächsten Herausforderungen sind die Teilnahme am Nordpolmarathon und der Start im Achterteam beim „Race Across America“. Im nächsten Jahr will er mit Jutta Kleinschmidt auf dem Motorrad von Kapstadt nach Kairo fahren.

Für Joey Kelly geht es um Fairness, Loyalität und Zusammenhalt

Auch mit seiner Familie hat er schon so einiges erlebt. Mit seinem ältesten Sohn fuhr er mit einem VW T1 ohne Geld von Berlin nach Peking, mit seiner Frau und vier Kindern rund 30.000 Kilometer auf der Panamericana. Berühmt ist Kelly auch für seine ungewöhnlichen 24-Stunden-Marathons, bei denen er beispielsweise 24 Stunden unter Wasser oder gegen eine Rolltreppe läuft und Spenden für soziale Zwecke sammelt. Nicht nur ein christlicher Slogan sondern auch ein Gewinnerkonzept sei die von ihm verinnerlichte Einstellung „gib immer mehr, als Du nimmst“. Fairness, Loyalität, Zusammenhalt seien beruflich wie privat essentiell. Hat man nach so vielen spannenden Erlebnissen denn noch Träume? „Ich träume davon, dass ich noch lange leben darf, dass ich Enkelkinder bekomme und Großvater werde, dass wir gesund bleiben und in Freiheit leben“, sagt er und steht dann noch mit großer Ruhe und Ausdauer für unzählige Fotos, Autogramm- und Gesprächswünsche zur Verfügung. Der 24-jährige Nicolas Biedermann strahlt. „Es war motivierend, er kann gut begeistern, seine Ziele in Angriff zu nehmen“, sagt er, auch Papa Robert Biedermann ist mehr als angetan. „Joey Kelly kann jeden mitnehmen und seine Einstellung, dass Aufgeben keine Option ist und man immer mehr geben sollte als man nimmt, hat mich sehr überrascht“.

Icon Vergrößern Bei der Mitgliederversammlung der Genossenschaftsbank Unterallgäu referierte Joey Kelly eindrucksvoll zum Thema "No Limits". Unser Bild zeigt (von links): Stefan Langhammer (Vorstandsmitglied Genobank Unterallgäu), Christian E. Maier (Vorstandsvorsitzender Genobank), Joey Kelly und Thomas Lutz (Aufsichtsratsvorsitzender Genobank). Foto: Kathrin Elsner Icon Schließen Schließen Bei der Mitgliederversammlung der Genossenschaftsbank Unterallgäu referierte Joey Kelly eindrucksvoll zum Thema "No Limits". Unser Bild zeigt (von links): Stefan Langhammer (Vorstandsmitglied Genobank Unterallgäu), Christian E. Maier (Vorstandsvorsitzender Genobank), Joey Kelly und Thomas Lutz (Aufsichtsratsvorsitzender Genobank). Foto: Kathrin Elsner

Auch die Veranstalter von der Genobank Unterallgäu waren begeistert. Christian E. Maier, Stefan Langhammer und Volker Leinich freuten sich, dass das neue Konzept der Mitgliederversammlung derart großen Anklang fand.