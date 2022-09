Für zwei Mindelheimer Schülerinnen ist erst mal Schluss mit Schule

Zwei Schülerinnen geben ein Jahr vor dem Abitur auf. Was sich wie Scheitern anhört, ist der Start in ein neues Leben.

Ein Korb, dann ein zweiter, dann noch einer. Und noch einer. Ein Turm aus Körben schiebt sich ins Blickfeld. Raue Hände balancieren ihn vor sich her. Sie gehören zu Marina, einer 18-Jährigen, deren Kopf noch gerade so über den Körbe-Turm herausragt. Marina macht eine Ausbildung zur Flechtwerkgestalterin. Eine ungewöhnliche Berufswahl für eine ehemalige Gymnasiastin. Während gerade wieder der Schulalltag begonnen hat, hat sie ihre Abiturpläne am Mindelheimer Maristenkolleg ein Jahr vor dem Abschluss an den Nagel gehängt und stattdessen eine schulische Ausbildung im fränkischen Lichtenfels begonnen.

Doch sie ist nicht die einzige, die den Schuldienst vorzeitig quittiert hat. Sonja ist ebenfalls 18, trägt einen bunt gestreiften Strickpullover und kommt gerade aus dem Praxisort für ihre Ausbildung zur Erzieherin, dem Heilpädagogischen Kindergarten in Mindelheim. Marina und Sonja sind gute Freundinnen. Doch was hat sie beide dazu bewogen, die Schule ein Jahr vor dem Abitur abzubrechen und stattdessen einen anderen Weg zu wählen? „Ich finde es toll, etwas Sinnvolles tun zu können, ich bin nicht diejenige, die den ganzen Tag drinsitzen und lernen kann“, so Sonja. Sie habe ohnehin stoffliche Lücken gehabt und der „Selbstdiziplinierungsstruggle“ hat sie in ihrer Entscheidung nur bestärkt. In den Weihnachtsferien fiel dann die endgültige Entscheidung. Im Internet fand sie die Website des Waldkindergartens in Bad Hindelang. Also hat sie sich für einen Bundesfreiwilligendienst dort beworben, um auszuprobieren, ob der Beruf der Erzieherin wirklich zu ihr passt.

Die ehemalige Mindelheimer Schülerin hat nicht zum ersten Mal über den Schulabbruch nachgedacht

Auch Marina hat sich in den Weihnachtsferien dazu entschieden ihre schulische Laufbahn zu beenden, sobald sie eine passende Ausbildung gefunden hat. Aber das war nicht das erste Mal, dass Marina überlegt hat, die Schule zu beenden. Die ersten Gedanken dazu kamen ihr bereits in der 9. Klasse. Ihre Skepsis einem Studium gegenüber, schulische Unmotiviertheit, die sich durch das Homeschooling noch vermehrte, haben diese Gedanken noch bestärkt. Ihre Eltern haben sie immer unterstützt, die einzige Bedingung war, erst eine Stelle zu finden, bevor sie die Schule abbricht. „Während dem Lockdown habe ich dann ganz viel genäht und gestrickt und das macht voll Spaß. Dann war ich so: Schule böse, Handarbeit gut.“ Über eine Serie des Bayerischen Rundfunks über aussterbende Berufe wurde sie schließlich auf den alten Beruf der Flechtwerkgestalter aufmerksam. Nach einer Führung über das Schulgelände in Lichtenfels war die Entscheidung schnell getroffen.

Kinder statt Kurse: Sonja hat die Schule abgebrochen und macht stattdessen eine Ausbildung zur Erzieherin. Foto: Jasmin Walther / Anna Schropp

Auf einen Schlag wohnten beide plötzlich mehrere Stunden von zuhause entfernt, weit weg von Familie und Freunden. „Ich habe es total genossen, erst mal Zeit für mich zu haben. Und es ist voll cool, wenn du dein Essen einfach selber einkaufen kannst. Kochen ist dann so ein Hobby von mir geworden. Eines der wenigen Dinge, für die ich nach der Arbeit noch Energie hatte“, meint Sonja, die während ihres Bundesfreiwilligendienstes zeitweise als Nomadin zwischen Ferienwohnungen hin- und herzog und schließlich von einer Kindergartenmutter aufgenommen wurde. „Das hatte voll was von einer WG. Wir waren drei Mädels im Alter von 37, 17 und drei.“ Auf die Frage, ob ihr etwas aus ihrem ehemaligen Alltag fehle, meint Marina schulterzuckend: „Meine Freunde habe ich natürlich vermisst, ab und zu mal. Ich habe viel zu tun – wenn du immer alles selber machen musst, Wäsche waschen, kochen und so, hast du gar nicht so viel Zeit über alles nachzudenken. Dann bist du auch mal müde, wenn du nicht den ganzen Tag in der Schule sitzt.“

Freunde und Familie kann die ehemalige Schülerin nur am Wochenende sehen

Dass Freunde und Familie fehlen, ist auch Sonja nicht fremd, auch wenn sie sie am Wochenende besuchen konnte. Soziale Kontakte zu knüpfen, ist immer eine Herausforderung. „Bad Hindelang ist ein Dorf, das heißt, du musst entweder in einem Verein sein oder zu saufen anfangen, zu beidem hatte ich kein so großes Bedürfnis. Ansonsten hatte ich da schon 15 Freunde, aber die waren halt alle im Alter zwischen drei und fünf.“ Marina hatte hingegen keine Startschwierigkeiten, sie fühlte sich in ihrer neuen Schule sofort wohl, die kleine Klassenstärke von 14 Schülerinnen und Schülern tat ihr Übriges. Alle sind freiwillig dort und haben ein gemeinsames Ziel, sie passen irgendwie zusammen, meint Marina. „Grüppchenbildung wie an anderen Schulen gibt es hier einfach nicht.“ Neben klassischen Fächern, wie Deutsch, Mathe und Sozialkunde hat die 17-jährige nun Gestaltung, Technisches Zeichnen, Fachunterricht und Holzbearbeitung. Nebenbei wachsen auf dem Schulgelände die Weiden für den Unterricht, die jedes Jahr im Winter geerntet werden.

Dass sie jetzt keine Fremdsprachen mehr hat, findet sie ein bisschen schade. Sonja hingegen ist sehr froh, kein Mathe mehr zu haben, das hat sie nun gegen Psychologie und Pädagogik ausgetauscht – Fächer, die sie sehr interessant findet. „Und sagen wir jetzt mal so:“, meint sie, „Wie Algen Photosynthese betreiben, braucht man jetzt nicht jeden Tag.“ Auch Praxis und Methodenlehre haben sich in ihren Stundenplan geschlichen, statt Sport hat sie jetzt Musik und Bewegung. Dort machen sie die Musik, „die jeder machen kann, egal wie unmusikalisch er ist.“ Body Percussion nennt sich das. Das sind alle Geräusche, die man mit dem Körper machen kann, also „klatschen und patschen und stampfen und schnipsen“, sagt Sonja und klatscht und schnipst demonstrativ.

Der Waldkindergarten macht sportlich

Im Waldkindergarten hatte sie auch noch andere Aufgaben. Für den „Feuertag“ am Dienstag musste sie beispielsweise bereits früh am Morgen Holz hacken und auch für Handarbeitertätigkeiten war sie zu haben. „Ich bin erstaunlich sportlich geworden“, sagt sie und zeigt auf ihren Oberarm: „Man braucht viel Zeit zum Holzhacken, wenn man solche Arme hat.“ Für die Zukunft haben beide Schulabbrecherinnen viele Pläne. Ein Work-and-Travel-Aufenthalt in Frankreich oder Spanien im Rahmen der Flechtwerkgestaltung ist nur einer von Marinas Träumen. Ihre Sprachkenntnisse wären dabei sicher hilfreich. Auch ein Studium in Design oder Innenarchitektur zieht sie in Erwägung. Ihren Meister zu machen und selbstständig zu arbeiten ist eine weitere Option, genau wie eine Ausbildung im Textilbereich oder sich einige Zeit bei Greenpeace zu engagieren.

Auch Sonja hat sich noch nicht festgelegt. In welchem Bereich sie nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin arbeiten wird, weiß sie noch nicht sicher. Wenn sie im Kindergarten bleibt, würde sie gerne ein Projekt für einen integrativen oder Naturkindergarten antreiben. „Wenn ich noch ein bisschen wachse und nicht alle auf mich runter gucken können, ist auch die Richtung Erlebnispädagogik für mich interessant.“ Auch ein paar Jahre zu reisen, Osteopathie oder Logopädie zu studieren oder eine Schreinerausbildung zu machen, zieht Sonja in Betracht. Ganz egal, wohin es die beiden in Zukunft wehen wird, eines ist sicher: An Körben und Kinderbetreuung wird es den beiden nicht mangeln.

Dieser Bericht ist im Rahmen des P-Seminars Deutsch am Maristenkolleg Mindelheim entstanden. Verfasst haben ihn die Schülerinnen Anna Schropp und Jasmin Walter. Die Seminarleitung hatte Jochen Schuster.