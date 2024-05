Gapelstapler prallt gegen Fahrzeug: Mann bei Betriebsunfall verletzt

Auf dem Gelände einer Firma in der Industriestraße in Mindelheim hat es einen Betriebsunfall gegeben, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Ein schwerer Gabelstapler ist laut Polizei am Mittwochvormittag auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße in Mindelheim mit einem erheblich leichteren Flurförderfahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer des Flurförderfahrzeugs habe sich dabei leicht verletzt, er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Gabelstaplers wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (mz)