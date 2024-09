Gartenbesitzer können Brunnenwasser untersuchen lassen

Das Labormobil vom VSR-Gewässerschutz hält am Montag, 9. September, von 15 bis 17 Uhr auf dem Marienplatz in Mindelheim. In dieser Zeit bietet der Verein Untersuchungen von Wasserproben aus privat genutzten Brunnen an. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine Verbesserung der Wasserqualität im Grundwasser ein. Harald Gülzow führt gegen Entgelt eine Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt im Labormobil durch. Nachdem das Analyseergebnis vorliegt, berät er die Brunnenbesitzer darüber, was die festgestellten Werte für die Nutzung des Wassers bedeuten. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, rät er, zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 Liter-Flaschen aus Kunststoff. Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand zudem, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser im Garten ist, um das Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher wieder auf“, sagt Georg Stüker, der ehrenmatluich im VSR-Gewässerschutz tätig ist. (mz)

