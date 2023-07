Mindelheim

13:32 Uhr

Geflüchtete kommen in Mindelheim in Wohncontainern unter

Neben dem Gebäude an der Allgäuer Straße 9b in Mindelheim sollen Wohncontainer für Geflüchtete entstehen.

Plus Der Druck, für Geflüchtete Wohnraum bereitzustellen, ist im Unterallgäu unvermindert hoch. In der Allgäuer Straße in Mindelheim wird jetzt neuer Platz geschaffen.

Von Johann Stoll

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter gab im Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss bekannt, dass in der Allgäuer Straße 9b 28 Wohncontainer für Menschen aus der Ukraine aufgestellt werden. Zusätzlich kommen vier Sanitätscontainer auf den Platz neben dem früheren Fitnessstudio. Die Stadtverwaltung hat der Nutzungsänderung auf dem Verwaltungswege zugestimmt. Die Stadträte nahmen die Information ohne Diskussion zur Kenntnis. Das ehemalige Fitnessstudio wird bereits als Unterkunft für Geflüchtete genutzt.

Hochhaus am Mayenbadweg wird ertüchtigt

Eine weitere Nutzungsänderung geht ebenfalls auf ukrainische Schutzsuchende zurück. Das Hochhaus Mayenbadweg wird als Unterkunft ertüchtigt. Schon vor Jahren diente das Gebäude als Internat beziehungsweise als Unterkunft für Geflüchtete, damals vom Balkan. Der ehemalige Mehrzwecksaal und der Speisesaal werden zu einer Erstunterkunft erweitert, teilte Bürgermeister Winter dem Ausschuss mit. Umgebaut wird auch die frühere Küche. Sie wird zu einer Ausgabestelle für Essen umfunktioniert.

