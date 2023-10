Mindelheim

Gegen die Mindelheimer Windkraftpläne formiert sich Widerstand

Plus Der Autor Richardt argumentiert landauf landab gegen Windräder. Auf einer AfD-Veranstaltung in Nassenbeuren trifft er auf offene Ohren.

Seit die Pläne öffentlich bekannt wurden, im Stadtwald östlich von Mindelheim vier bis zu 250 Meter hohe Windkraftanlagen zu errichten, gab es viel öffentlichen Zuspruch. Die Mindelheimer Stadträte sehen darin parteiübergreifend eine Riesenchance, umweltfreundlichen und bezahlbaren Storm für die Betriebe der Stadt bereitzustellen. Auch die Bürger sollen profitieren, in dem sie sich beteiligen können.

Die AfD strengt ein Bürgerbegehren gegen die Windkraftpläne an

Bei der AfD im Unterallgäu sieht man das anders. Sie strengt das Bürgerbegehren „Keine Windkraft in Mindelheim“ an. Dazu hat sie Klaus H. Richardt für einen Vortrag eingeladen, der der seit Längerem über die Lande zieht und gegen die Windkraft argumentiert. Richardt hat Maschinenbau studiert und eigenen Angaben zufolge 38 Jahre lang Wasserkraft- und thermische Anlagen in Betrieb genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

