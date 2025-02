Geländer am Mindelsee zerhackt und verbrannt

Am WC-Container, der am Mindelsee steht, haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein Holzgeländer aus der Verankerung gerissen, zu Kleinholz gemacht und für ein Lagerfeuer benutzt. Dadurch entstand auch ein Schaden an der dortigen Asphaltdecke. Die Polizei Mindelheim beziffert den Gesamtschaden auf rund 500 Euro und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 melden können. (mz)

