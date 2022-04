Gemeinsam hamstern in Mindelheim: Öl und Mehl für alle

In Mindelheim kommt ein Wagon mit Sonnenblumenöl, Toilettenpapier, Senf, Mehl und Benzinkanistern an. So kommen die Mindelheimerinnen und Mindelheimer zum Zug.

Viele Menschen sind verunsichert. Wird es morgen noch Nudeln geben? Reicht das Toilettenpapier noch das nächste halbe Jahr? Wie sieht es mit dem Vorrat an Sonnenblumenöl aus? Was ist, wenn die Regale leer sind? Seit dem Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ukraine wächst die Sorge, Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs könnten auch hierzulande in absehbarer Zeit ausgehen. Sicher ist jetzt schon: Die Preise ziehen an.

Vereinzelt hat in einigen Supermärkten und Discountern die verstärkte Nachfrage bereits zu leeren Regalen geführt. Auch wenn der Handel an die Bevölkerung appelliert, bitte das Hamstern bleibenzulassen, weil das erst zu Problemen führt und niemand Not leiden muss, dringen sie nicht überall durch.

Hamstern sei ein Stück Lebensqualität, sagen Psychoanalysierende

Psychologen wiederum wissen: Hamstern ist ein Stück Lebensqualität. Während des Hamstervorgangs werden Glückshormone freigesetzt. Das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Deshalb haben wir für den heutigen 1. April eine gute Nachricht für alle, die das Hamstern lieben. Am Mindelheimer Bahnhof, auf Höhe der Firma Weikmann, hat die Stadt Mindelheim um 11 Uhr auf einem Abstellgleis einen voll beladenen Waggon mit allem bereitgestellt, was das Hamsterherz begehrt: Reichlich Sonnenblumenöl, Toilettenpapier, Senf (warum auch immer), Mehl und sogar Benzinkanister (leider leer) werden abgegeben. Das sollte reichen bis zum 1. April 2023. Das Schönste: Als Prise obendrauf gibt es jede Menge Humor, und den sogar kostenlos. (mz)

