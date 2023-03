Mindelheim

Generationswechsel an der Spitze der Genossenschaftsbank Unterallgäu

Plus Anton Jall war schlechthin das Gesicht der Genossenschaftsbank Unterallgäu. 25 Jahre lang war er Vorstandsvorsitzender. Jetzt steht ein Generationswechsel an.

Von Johann Stoll

49 Jahre lang hat Anton Jall die Idee der genossenschaftlich geführten Bank gelebt. Seine Lehre hat er in Mindelheim absolviert und danach das Unternehmen nur einmal verlassen. Aber auch da blieb er dem Raiffeisen-Gedanken treu. Zehn Jahre lang war Jall beim Genossenschaftsverband in München tätig. Vor 33 Jahren zog es ihn wieder zurück ins Unterallgäu, wo er sich wohlfühlt und sogar in der Freizeit Blasmusik spielt. Ein Vierteljahrhundert lang stand er der Bank als Vorstandsvorsitzender vor. Ende Juni 2023 tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an.

