Genobank-Stiftung schüttet im Unterallgäu 7250 Euro aus

Vor 28 Jahren hat die Genossenschaftsbank Unterallgäu eine eigene Kultur- und Sozialstiftung gegründet. „Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Kirchheim-Mindelheim wurde das Stiftungskapital auf knapp 511.300 Euro aufgestockt“, erklärte die Beiratsvorsitzende Susanne Fischer. Durch Spenden und Zinserträge wurden bislang mehr als 334.850 Euro ausgeschüttet. In diesem Jahr erhielten sechs Gruppierungen insgesamt 7250 Euro: Der Sportschützenverein Dorschhausen bekam für die Anschaffung einer Luftpistole für die Jugend einen Zuschuss von 500 Euro. Über 1000 Euro durfte sich der Veteranen- und Soldatenverein Oberegg-Unteregg freuen. Der Förderkreis der Grund- und Mittelschule Kirchheim erhielt 2000 Euro für die Errichtung eines Kletterturms. Einen Förderbescheid über 2000 Euro erhielten auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Anton Jall und frühere Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Jackel. Beide baten bei ihrer Verabschiedung um Spenden, und so erhielt nun der Förderverein des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Bezirk 10, eine finanzielle Unterstützung für die Youngstars des Bezirksjugendblasorchesters (BJBO). Hermann Simon, Zweiter Bürgermeister von Markt Rettenbach, erstellt derzeit eine Chronik für Frechenrieden und Altisried. Die Kultur- und Sozialstiftung unterstützt dieses Vorhaben mit 250 Euro. Für die Reittherapie händigten die Vorstände Christian E. Maier und Stefan Langhammer 1500 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach aus.

