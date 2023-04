Geocoaching nach Mietstreit in Mindelheim

Länger als ein halbes Jahr holte ein Mieter seine Besitztümer nicht aus seiner alten Wohnung. Dann hatte der Vermieter die Nase voll und "entsorgt" die Sachen.

Ein 34-jähriger Mann erschien am Ostermontag nachmittags bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls gegen seinen ehemaligen Vermieter. Dieser habe ihm, nachdem er einen Teil seiner Sachen ein halbes Jahr nach dem Auszug noch nicht abgeholt hatte, Geodaten verschiedener Örtlichkeiten übermittelt, an denen er sein Eigentum nun einsammeln könnte. Tatsächlich wurde ein Teil der Besitztümer des 34-Jährigen auch schon gefunden, so die Polizei Mindelheim.

Finder hatte die Sachen schon bei der Polizei Mindelheim abgegeben

Allerdings nicht vom Eigentümer, sondern von einem ehrlichen Finder, der seinen Fund bei der örtlichen Polizeiinspektion abgeliefert hatte. Von ähnlichen Aktionen rät die Polizei allerdings ab: Es sei zwar eine "sehr originelle, rechtliche jedoch sehr bedenkliche Art, Zivilstreitigkeiten zu lösen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die rechtliche Würdigung des Vorgehens liegt nach der Anzeigenerstattung nun bei der Staatsanwaltschaft Memmingen. (AZ)