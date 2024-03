Geparkte Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Gleich zweimal hinterließen unbekannte Unallverursacher in Mindelheim beträchtliche Schäden. Was sich abgespielt hat.

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Mindelheimer Polizei Zeugen. Bereits am Donnerstag vergangener Woche wurde ein geparktes Auto in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Allgäuer Straße angefahren. Laut Polizei muss der Unfallverursacher ein orangefarbenes Auto gefahren haben.

Er hinterließ einen Schaden von 5000 Euro. Der zweite Unfall passierte am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz des Landratsamtes in Mindelheim. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Mindelheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)