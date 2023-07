Mindelheim

vor 47 Min.

Giora Feidmann begeistert und berührt mit Konzert in Mindelheim

Plus Seine Friendship-Tour führt Giora Fiedman nach Mindelheim. Dort bietet der 87-Jährige ein Konzert der Extraklasse.

Von Tina Schlegel Artikel anhören Shape

Die Schwüle eines Sommertages liegt noch in der Luft, dann ist es, als würde man im Schatten eines Baumes landen, über sich Spuren von Blau, die durch das Blätterdach schimmern. Dazu legen sich Klänge so zart wie ein Windhauch auf die Haut … wenn sich das Gefühl von Beseeltheit einen Ausdruck suchen würde, so fände dieser seinen Weg in die Klarinette von Giora Feidman. Im vergangenen Jahr begann der Klarinettist seine Friendship-Tour und feierte damit sein 75-jähriges Bühnenjubiläum. Ende des Jahres verlängerte er die Konzertreise und kam nun auch nach Mindelheim.

Feidman spielt in wechselnder Besetzung, begeistert und berührt sein Publikum und wird nicht müde, seine Botschaft von einem friedlichen Miteinander in die Welt zu tragen. Und wird nicht müde, Musik zu machen, jene Sprache, die alle Menschen auf der Welt verbindet. Kaum jemand kann dies so glaubhaft vermitteln wie Feidman, der jeden Ton seiner Musik zelebriert als immerwährendes Trotzdem einer jungen Seele gegen ein fortgeschrittenes Menschenalter. 87 Jahre ist er inzwischen, den Weg auf die Bühne lässt er sich begleiten und führen, die Bandscheiben machen ihm zu schaffen, erzählt er und hat noch immer den Schalk im Nacken, wenn er sich über die Sorgen seines Arztes amüsiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen