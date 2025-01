Glätteunfälle auf der A96 ohne Verletzte

Zwei Unfälle meldet die Autobahnpolizei von der A96 bei Mindelheim. Am Mittwochvormittag überholte eine 57-jährige Fahrerin auf der Fahrspur in Richtung München einen Sattelzug. Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen den Auflieger. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 7000 Euro. Ebenfalls am Vormittag musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 33-Jähriger, der hinter ihr fuhr, erkannte die Situation zu spät. Trotz eines Bremsmanövers konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. (mz)

