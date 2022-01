Glass-Chef: „Die Baubranche ist nach wie vor gut ausgelastet“

Plus Die Mindelheimer Firma Glass setzte 2021 mehrere Großprojekte um. Heuer baut sie unter anderem für Nashörner und Kunstliebhaber - und hat dennoch auch Sorgen.

Die Baubranche bleibt einer der wirtschaftlichen Stabilitätsanker in der Corona-Pandemie. Das bestätigt auch Björn Glass, Geschäftsführer der gleichnamigen Baufirma in Mindelheim. „Wir sind hochzufrieden mit dem vergangenen Jahr“, sagt er. Die Nachfrage nach Bauleistungen sei ungebremst gewesen. Auch für das neue Jahr gibt es mehrere Großaufträge. Zwei Entwicklungen machen jedoch auch dem Mindelheimer Unternehmen zu schaffen.