Glastür am Krankenhaus eingeschlagen

Unbekannte Täter haben am Montagabend die Glasschiebetür der Krankenanfahrt am Krankenhaus in Mindelheim eingeschlagen. Sie schlugen laut Polizei zweimal mit einem unbekannten Gegenstand gegen die versperrte Tür, wodurch das Glas splitterte, jedoch im Rahmen blieb. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08261 76850 an die Polizei Mindelheim zu wenden. (mz)

