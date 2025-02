Glück im Unglück gehabt: Fahrzeugfeder durchschlägt ein Autodach

Glück im Unglück hatte laut Polizei eine Autofahrerin in Mindelheim. Die Frau stand mit ihrem Auto am Donnerstag im Bereich der Kreuzung Georgenstraße/Memminger Straße, als aus bislang ungeklärter Ursache ein Teilstück einer Fahrzeugfeder in das Fahrzeugdach des Autos einschlug. Die Feder erzeugte ein Loch in dem Autodach. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)

