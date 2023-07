Mindelheim

06:00 Uhr

Gönnerin will bis zu einer Million Euro in die Burgkapelle investieren

Plus Gabriele Stumpe stellt eine Million Euro zur Verfügung, um die Kapelle der Mindelburg zu sanieren. Im Gegenzug hat sie einen Wunsch.

Von Sandra Baumberger

Gabriele Stumpe ist eine Frau der Tat: Vor wenigen Jahren hat sie ein Apothekerhäuschen in Bad Wörishofen renoviert, jetzt juckt es sie erneut in den Fingern. Sehr zur Freude von Dekan Andreas Straub und Museumsleiter Markus Fischer. Denn Gabriele Stumpe hat sich vorgenommen, die Kapelle der Mindelburg sanieren zu lassen, die aufgrund von Bauschäden schon längere Zeit für Besucherinnen und Besucher geschlossen ist. Die Kirche hätte sich damit in Anbetracht der vielen maroden Kirchen und Kapellen in ihrem Besitz wahrscheinlich noch länger Zeit gelassen. So aber könnte es vielleicht schon bald losgehen.

Der Notarvertrag, der die Spende besiegelt, ist jedenfalls schon unterzeichnet: 500.000 Euro stellt Gabriele Stumpe darin für die Sanierung zur Verfügung – und gleich klar, dass es dabei aller Voraussicht nach nicht bleiben wird. Sie hat insgesamt eine Million Euro für die Kapelle eingeplant, mit deren Sanierung allein es nicht getan sein wird. Schließlich fehlt es auch an der Inneneinrichtung. Außerdem möchte Markus Fischer die Kapelle gerne in das Museumskonzept einbinden: So soll dort künftig etwa der sogenannte Heiltumsschatz ausgestellt werden, der bislang nicht öffentlich zu sehen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

