Grob-Azubis aus den USA zu Gast in Mindelheim

Zum Rahmenprogramm des Austauschs gehörten auch das Oktoberfest und ein Empfang im Mindelheimer Rathaus.
Von Ulf Lippmann
    Bürgermeister Stephan Winter hieß die Gäste der Grob-Werke aus Bluffton/USA im Mindelheimer Rathaus willkommen. Foto: Marcus Barnstorf

    Sechs Auszubildende der Grob-Werke aus Bluffton im US-Bundesstaat Ohio verbringen mit Ausbildungsleiter Mark Reed sowie dem Fachausbilder für Elektrik, Brady Wright, knapp vier Wochen in Mindelheim. Der Besuch ist Teil eines innerbetrieblichen Austauschprogramms. Neben Einblicken in die Arbeitsabläufe und Ausbildungsinhalte bei Grob erwartete die jungen Gäste ein vielseitiges Begleitprogramm. Zu den besonderen Erlebnissen zählten der Besuch des Münchner Oktoberfests, die Besichtigung von Schloss Neuschwanstein, sowie ein Empfang im Mindelheimer Rathaus durch Bürgermeister Stephan Winter. Begleitet wurden die Gäste dabei von den beiden Grob-Ausbildern Andreas Jedelhauser und Florian Rauch. Auch drei Grob-Lehrlinge aus Mindelheim, die kürzlich selbst einen Monat in Bluffton verbracht hatten, nahmen an der Begegnung teil.

