Mindelheim

Grob lässt sich bei seiner Hausmesse in die Hallen schauen

Rund 2500 Besucherinnen und Besucher besuchten in den vergangenen Tagen die Grob-Werke in Mindelheim, die zur Hausmesse eingeladen hatten. Sie erfuhren beispielsweise, dass die Autohersteller wegen des Gewichts der Batterien anderweitig Gewicht sparen – etwa, indem Aluminium statt Stahl verbaut wird.

Plus Erstmals nach zwei Jahren fand wieder die Hausmesse bei den Mindelheimer Grob-Werken statt. Besucher staunten über gleich mehrere Innovationen.

Von Johann Stoll

Vier Tage lang gaben die Grob-Werke Mindelheim Fachbesuchern Einblick in ihre Neuentwicklungen. Und vier Tage lang staunten die Gäste, wie schnell es dem Maschinenbauunternehmen in nur sechs Jahren gelungen ist, sich neue Geschäftsfelder in der Elektromobilität und Batterietechnik zu erobern. Bei Stator-Anlagen für Elektromotoren hat Grob weltweit inzwischen einen Marktanteil von 70 Prozent und ist damit Weltmarktführer.

