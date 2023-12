Mindelheim

07:59 Uhr

Die Mindelheimer Grob-Werke stehen besser da denn je

Die Grob-Werke in Mindelheim wollen auch im neuen Jahr 2024 am Hauptsitz expandieren. Es werden weitere Arbeitsplätze entstehen.

Plus Grob, der größte Arbeitgeber in der Region, hat rechtzeitig auf Elektromobilität und Batterietechnik gesetzt. Das bringt neue Jobs, auch im nächsten Jahr.

Es waren zwei Treffen im Jahr 2016, die bei Grob fast alles verändert haben. Die Geschäftsleitung hatte sich mit dem Management von VW und BMW getroffen, erinnern sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christian Grob, und der Vorsitzende der Geschäftsführung German Wankmiller. Sie brachten eine klare Botschaft mit nach Mindelheim: Die Automobilbranche steht vor einer dramatischen Zäsur. Der Verbrennungsmotor wird zwar noch eine Weile laufen, aber die Zukunft, die ist elektrisch. Die Signale aus Brüssel waren eindeutig.

Grob hat das Ruder 2017 herumgerissen

Was also tun? Abwarten und hoffen, dass es schon nicht so schlimm werden wird? Oder das Ruder herumreißen, sich auf die neue Technik einlassen und bei Elektromobilität mit Batterietechnik vorn dabei sein? Grob hat sich für den zweiten Weg entschieden und recht behalten.

