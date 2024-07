Große Verabschiedung an der Mindelheimer Mittelschule

Was 50 Neunt- und Zehntklässler der Mittelschule Mindelheim mit dem spanischen Fußballnationalspieler Lamine Yamal gemeinsam? Nun, sowohl der jüngste EM-Torschütze als auch die Jugendlichen haben nahezu zeitgleich ihren Schulabschluss gemacht – und bestanden. Dazu gab es Glückwünsche von Rektorin Simone Frischholz, Bürgermeister Stephan Winter und den Klassenleitungen. „Alles Gute“ wünschte die Klasse 8cM mit ihrer Klassenleiterin Veronika Vogt in einem musikalischen Schwarzlichttheater. Für Erheiterung sorgten die Erinnerungen, die in einem Rückblick gezeigt wurden. Feierlicher Höhepunkt war die Zeugnisübergabe, die von den Klassenleiterinnen und -leitern Tobias Blaser (9a), Alexandra Walter (9b), Gerhild Schmieder (9cM) und Elmar Unglert (10aM) vorgenommen wurde. Insgesamt 50 Jugendliche der Mittelschule Mindelheim erhielten ihr Abschlusszeugnis und wurden feierlich entlassen. Foto:

