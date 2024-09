Großeinsatz in Mindelheim: Das sagt die Polizei zu den angeblichen Schüssen

Mehrere Schüsse sollen am Mittwoch kurz vor Mitternacht im Kastanienweg in Mindelheim gefallen sein. Das berichten Anwohner, die sich an unsere Redaktion gewandt haben. Die Polizei konnte das auf Nachfrage nicht bestätigen. Zeugen hätten zwar schussähnliche Geräusche wahrgenommen, ob es sich tatsächlich um Schüsse handelte, sei bislang aber unklar. Patronenhülsen oder Ähnliches sei vor Ort nicht gefunden worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei wegen einer möglichen Bedrohung einer Familie ein Notruf eingegangen. Innerhalb kurzer Zeit seien eine zweistellige Zahl an Einsatzstreifen sowie ein Polizeihubschrauber in das Wohngebiet entsandt worden. „Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand zu keinem Zeitpunkt“, so die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand seien keine Personen zu Schaden gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls im Mindelheimer Kastanienweg.

Da die Hintergründe des Notrufs noch ermittelt werden müssen, gibt die Polizei aktuell keine weiteren Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt. Augen- und Ohrenzeugen des Geschehens werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)