Großeinsatz: Polizei Mindelheim suchte zwei Vermisste

Mit zahlreichen Kräften suchte die Polizei in und um Mindelheim einen Mann und eine Frau. Auch ein Hubschrauber sollte zum Einsatz kommen.

Die Polizei Mindelheim war am Donnerstag mit gleich zwei Vermisstensuchen beschäftigt. Zahlreiche Kräfte waren dafür im Einsatz. Laut Mitteilung begann es schon am Mittwochabend, weil eine 63-jährige Frau nach einem Streit mit Angehörigen das Mindelheimer Krankenhaus verlassen hatte und seither als vermisst galt. Die ganze Nacht über wurde erfolglos gesucht.

Der angeforderte Hubschrauber musste in Mindelheim abdrehen

Am Donnerstagmorgen setzten die Einsatzkräfte dann die Suche nach der Frau mit erhöhtem Kräfteaufwand und dem Einsatz von Suchhunden fort. Ein eigens angeforderter Polizeihubschrauber musste allerdings wegen der Wetterlage abdrehen. Dann erreichte die Polizei Mindelheim am frühen Donnerstagvormittag die Mitteilung, dass ein weiterer Mann aus dem Krankenhaus verschwunden sei. Der 26-jährige Patient sei dringend behandlungsbedürftig. Auch hier begann sofort eine große Suchaktion. Die Beamten fanden den Mann schließlich in seiner Wohnung auf und brachten ihn ins Krankenhaus zurück. Am frühen Nachmittag trafen die Beamten dann auch die 63-jährige Frau dank des Hinweises eines Passanten zwischen Gernstall und Apfeltrach an. Beiden Vermissten geht es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. (mz)