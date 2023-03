Mindelheim

Großes Bedauern über geplanten Umzug des Müller-Markts in Mindelheim

Plus Die Absicht des Drogeriemarkts, die Mindelheimer Altstadt zu verlassen, hat eine lebhafte Debatte ausgelöst. Mancher findet drastische Worte, andere haben Verständnis.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Der Müller-Markt in Mindelheim möchte raus aus der Altstadt. Und vielen gefällt das nicht. Eine Leserin schrieb auf der Facebook-Seite der Mindelheimer Zeitung, es wäre für die Stadt schade und auch für Müller selbst, dessen Stammsitz das Haus in Innenstadt sei. Ein anderer fürchtet neuen Leerstand in der Altstadt und schrieb: "Immer das gleiche trostlose Spiel." Das sehen aber nicht alle so.

