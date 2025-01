Günther Weishaupt feiert seinen 100. Geburtstag

Wer kann schon von sich behaupten, dass Kinder nach einem benannt wurden? Günther Weishaupt, der am 24. Januar 1925 seinen 100. Geburtstag feiert, kann das. „In Mindelheim habe ich immer wieder Menschen getroffen, die sagten, sie seien bei uns auf die Welt gekommen! Ein Mann erklärte, dass er Günther heiße, weil seine Mutter nicht wusste, wie sie ihn nennen soll und meinen Mann nach einem Namen fragte“, erzählt Christel Weishaupt, seit 60 Jahren Ehefrau von Dr. Günther Weishaupt. Und ihr Sohn Michael ergänzt: „Mein Vater hat in Mindelheim hunderte, wenn nicht tausende Kinder zur Welt gebracht!“ Denn Dr. Günther Weishaupt arbeitete früher als Gynäkologe in Mindelheim, seine Frau unterstützte ihn dabei bei Bedarf immer wieder als Sprechstundenhilfe. „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer in Bereitschaft“, erinnert sich der Jubilar und dass es schon anstrengend war. Nachts klingelte oft viermal das Telefon bei Familie Weishaupt, erinnert sich der Sohn – Babys kommen meistens nachts zur Welt.

