Mindelheim, Günzburg

vor 33 Min.

Eine Helfer-App für die Region soll viele Menschenleben retten

Plus Bei einem plötzlichen Herzstillstand kommt es auf jede Minute an. Weil Rettungsdienste oft nicht schnell genug vor Ort sind, soll jetzt eine neue Technik helfen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Mehr als 70.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen plötzlichen Herzstillstand. Und nur 7000 von ihnen haben aktuell eine realistische Überlebenschance. Wer nicht innerhalb von drei bis fünf Minuten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erfährt, stirbt oder wird zum lebenslangen Pflegefall. Ein Kreis von Medizinern und Notfallsanitätern aus der Region will das so nicht länger hinnehmen. Ihr Projekt nennt sich „Region der Lebensretter“.

