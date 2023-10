Gute Nachrichten für Kälteempfindliche und Weihnachtsfans

Die Stadt Mindelheim hebt ihre Beschlüsse zum Energiesparen auf — bis auf einen.

Um den Energieverbrauch in Deutschland zu senken und die Versorgung im vergangenen Winter zu sichern, hatte die Bundesregierung die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung erlassen. Sie endete am 15. April. Da keine Mangellage mehr herrsche, hat nun auch die Stadt Mindelheim in der jüngsten Stadtratssitzung einige der Beschlüsse aufgehoben, die sie damals gefasst hat, um Energie zu sparen.

So waren unter anderem im Hallenbad die Temperatur des Beckenwassers und die Raumtemperatur gesenkt und das Hallenbad früher geschlossen worden. Nun können die Badegäste wieder in wärmerem Wasser schwimmen. Auch in den städtischen Turnhallen wird es diesen Winter etwas wärmer sein als vergangenen Winter und zur Freude aller Weihnachtsfans soll auch die Weihnachtsbeleuchtung wieder uneingeschränkt strahlen. Lediglich an dem damals gefassten Beschluss, die Steuertechnik der Straßenbeleuchtung umzurüsten und dafür LED-Leuchtmittel zu verwenden, hält die Stadt weiter fest. (un)