Gutes tun bei der ersten Fackelwanderung von Mindelheim

In Mindelheim findet kurz vor Weihnachten eine Fackelwanderung für Jedermann statt. Das soll nicht nur Spaß machen, sondern auch dem guten Zweck dienen.

Die Cheerful Stompers Mindelheim und Heimatstrand haben sich für Donnerstag, 21. Dezember, etwas Besonderes einfallen lassen. Um 18.30 Uhr startet am Marienplatz eine Fackelwanderung, an der jeder teilnehmen kann. Von 17.30 Uhr an werden die Fackeln zum Stückpreis von sechs Euro verkauft. 3,50 Euro davon werden gespendet, teilt Organisatorin Angelika Wicke mit. Die Fackeln werden ausschließlich an Erwachsene abgegeben.

„Wir starten mit etwas, was in Zukunft hoffentlich eine jährliche Tradition wird: Die Mindelheimer Fackelwanderung“, heißt es auf der Homepage. Jeder der möchte, darf auch mitmachen. Die Strecke ist zum großen Teil eben, so können auch Böllerwägen, Kinderwägen oder Rollstühle mitgenommen werden. Einzig im Bereich des Mindelburgwegs ist eine 20 Meter lange Steigung zu meistern.

Kinder können kostenlos Knicklichter bekommen. Gerne können Kinder auch ihre Martinslaterne mitbringen. Nicht dabei sein sollten Hunde. Die Spenden gehen an die Tafel in Mindelheim. Die Strecke führt über die Kornstraße zur Teckstraße, vorbei am Mühlenpark, in die Luxenhoferstraße., über die Memminger Straße in den Mindelburgweg, um schließlich auf der Schwabenwiese anzukommen.

Mitglieder von den Cheerful Stompers begleiten den Zug und sind auch gut kenntlich gemacht. An der Schwabenwiese endet die Fackelwanderung. Es stehen Bottiche bereit, wo die Fackeln gelöscht werden können. (mz)