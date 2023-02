Haftzelle statt Party: Polizei hatte am Gumpigen Donnerstag gut zu tun

Am Gumpigen Donnerstag ist es in der Mindelheimer Innenstadt zu mehreren Polizeieinsätzen mit Verletzten gekommen. Für zwei Feiernde endete der Abend sogar in der Haftzelle.

Jede Menge zu tun hatte die Mindelheimer Polizei am ersten "richtigen" Gumpigen Donnerstag nach der Corona-Pandemie.

Der Umzug durch die Stadt verlief weitgehend störungsfrei. Doch nicht jedes Gespann passte durch das Obere Tor - und so kam es kurz hintereinander gleich zweimal zu Beschädigungen. Laut Polizei entsprachen beide Fahrzeuge nicht den Auflagen, weshalb selbst "bei besten Fahrkünsten eine schadensfreie Durchfahrt durch das Tor nicht möglich gewesen" wäre. Vertreter des Mindelheimer Ordnungsamts waren aber vor Ort und so konnte der Schaden gleich aufgenommen werden.

Die Party auf dem Marienplatz verlief aus polizeilicher Sicht ruhig, ab 19 Uhr verlagerte sich der Schwerpunkt in Richtung Forum, wo der Lumpenball stattfand.

Mehrere Schlägereien in Mindelheim

Gegen 19.40 Uhr kam es in der Kirchgasse zu einer Schlägerei mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Laut Polizei wurde ein 18-Jähriger von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten. Ein 20-Jähriger wollte dem 18-Jährigen zu Hilfe kommen und wurde ebenfalls geschlagen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Sie waren deutlich alkoholisiert. Die Täter konnten fliehen, heißt es im Polizeibericht. Hier stehen weitere Ermittlungen aus.

Kurze Zeit später kam es in der Westernacher Straße zu einer Schlägerei. Drei Personen zwischen 22 und 24 Jahren gingen von einer Gaststätte in Richtung Forum, als sie auf eine größere Gruppe aus rund 15 Personen trafen. Laut Polizei kam es erst zu Wortgefechten und dann zu einer Schlägerei, bei der die Geschädigten geschlagen und getreten wurden. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Geschädigten wurden jeweils leicht verletzt, einer von ihnen wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Auch hier ermittelt die Polizei.

Mit zunehmender Stunde stieg auch der Alkoholpegel der Feiernden. Ein 64-Jähriger war laut Polizei so stark alkoholisiert, dass er gegen 22 Uhr auf dem Heimweg am Boden einschlief. Er wurde geweckt, vom Rettungsdienst untersucht und dann nach Hause gebracht.

Zwei Faschingsgäste kamen in die Haftzelle der Polizei

Für zwei weitere Faschingsgäste endete die Party vorerst in einer Haftzelle der Polizei Mindelheim. Ein 70-Jähriger war in der Mindelheimer Innenstadt unterwegs. Als er in einer Gaststätte unangenehm auffiel, wurde er vom Wirt gebeten, sie zu verlassen. Als er diesen Anweisungen nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugerufen, heißt es in deren Bericht. Die Streife sprach einen Platzverweis gegen den 70-Jährigen aus - doch weil er diesem nicht nachkommen wollte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. "Nach einigen Stunden in der Haftzelle sah er sein Fehlverhalten ein und konnte entlassen werden", schreibt die Polizei.

Weniger einsichtig zeigte sich ein 22-Jähriger, dem die Security gegen 20 Uhr den Einlass ins Forum verweigert hatte. Weil er nicht weggehen wollte, wurde die Polizei gerufen, doch auch deren Anweisungen kam der junge Mann nicht nach und leistete Widerstand, heißt es im Polizeibericht. Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und durfte nach wenigen Stunden in der Zelle wieder nach Hause gehen. Verletzt wurde niemand.

Einem Mann hatte Verletzungen im Gesicht

Gegen 22 Uhr kam ein 33-Jähriger zur Polizeiwache, der stark alkoholisiert und im Gesicht verletzt war. Der Mann gab an, von mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein. Er wurde mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur ins Klinikum gebracht.

Zum Ende der Veranstaltung gegen 2 Uhr wurden mehrere Streifen zum Forum beordert. Eine 22-jährige, stark alkoholisierte Frau teilte der Polizei mit, dass ein Securitymitarbeiter ihr unter den Rock gefasst habe. Laut Polizei trug die Securitykraft die Frau aus dem Forum, nachdem die Veranstaltung beendet war. Dabei habe er unter ihren Rock gegriffen, sodass die Umstehenden ihr unter den Rock schauen konnten, heißt es im Polizeibericht. Die Frau habe ihn vehement aufgefordert, sie zu loszulassen. Der Mitarbeiter hatte bis zum Eintreffen der Streifen bereits Feierabend und sich vom Forum entfernt, so die Polizei, die in der Sache weiter ermitteln will.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. (mz)