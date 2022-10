Hallenbad, Beleuchtung und Co.: So spart sich Mindelheim durch den Winter

Von Hallenbad, Büros, Turnhallen bis Weihnachtsbeleuchtung: Überall wird etwas Energie abgeknapst. Hier ein Überblick über alle Sparmaßnahmen in Mindelheim.

Der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Sanktionen des Westens gegen Russland haben zu einer beispiellosen Entwicklung geführt: Energie ist teuer und knapp. Mindelheims Stadtrat hat nun einen Sparplan verabschiedet, der auch Folgen für die Bürgerinnen und Bürger hat, zum Beispiel bei der Weihnachtsbeleuchtung und der Wassertemperatur im Hallenbad.

Entwickelt wurde das Papier vom Energieteam der Stadt, das sich erkennbar bemüht hat, die Einschnitte nicht allzu drastisch ausfallen zu lassen. Im Einzelnen beschlossen wurde:

Sparmaßnahmen in der Stadtverwaltung Mindelheim

Arbeitsräume werden auf 19 Grad Temperatur erwärmt.

Das Wasser in den Toiletten bleibt kalt.



Hallenbad und Turnhalle in Mindelheim werden kühler

Wie Klimaschutzmanagerin Simone Kühn dem Stadtrat erläuterte, verbrauchen Hallenbad und Turnhalle Brennerstraße jährlich 500.000 Kilowattstunden Energie. 370.000 davon sind Wärme, 130.000 Strom.

Der Stadtrat beschloss nun, die Wassertemperatur von 28 auf 26 Grad zu senken. Die Raumtemperatur im Bad wird von 30 auf 28 Grad verringert. Außerdem wird die Saison verkürzt. Das Bad schließt Anfang April und nicht erst Mitte Mai. Die Temperatur in der Turnhalle wird auf 17 Grad abgesenkt. Damit können laut Kühn mindestens 13 Prozent eingespart werden.

Die Temperaturabsenkung im Hallenbad bringt monatlich eine Energieeinsparung von 21.000 Kilowattstunden und bei der Wärme 3000 Kilowattstunden. Die vorzeitige Schließung des Hallenbades schon zum April bringt eine Ersparnis über 35.000 Kilowattstunden – 28.000 bei der Wärme und 7000 beim Strom. Die kühlere Turnhalle über dem Hallenbad bringt bei der Wärme eine Ersparnis von 1500 Kilowattstunden.

Im Energieteam ist offenbar auch diskutiert worden, Hallenbad und Turnhalle bis April ganz dichtzumachen. Damit ließen sich 450.000 Kilowattstunden Energie einsparen. Das hätte 90 Prozent des Gesamtverbrauchs entsprochen. Schwimmunterricht hätte diesem Vorschlag nach dann im Freibad stattfinden können, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird.

Kühler wird es in Hallenbad und Turnhalle in diesem Winter. Foto: baus

Gegen eine Komplettschließung sprach sich deutlich Bürgermeister Stephan Winter aus. Hallenbad und Turnhalle seien keine „Spaßeinrichtungen“. Sie dienten dem Schul- und Vereinssport. Schon in der Corona-Zeit hätten die Einrichtungen immer wieder mal geschlossen bleiben müssen. Es sei wichtig, dass Kinder das Schwimmen erlernten.

Die Stadt sieht sich auch von der Kostenseite her noch gut aufgestellt. Langfristige Verträge garantieren auch in diesem Winter moderate Energiepreise. Sollte es tatsächlich zu Energieknappheit kommen, „wird ohnehin abgeschaltet“. Er riet dem Stadtrat, nicht in vorauseilendem Gehorsam jetzt schon zu große Einschränkungen vorzunehmen. Ohne Komfortverlust seien die Temperaturabsenkungen gut verkraftbar. Die Stadträte sahen es genauso. Der Beschluss fiel einstimmig.

Die Doppelsportturnhalle gehört dem Landkreis

Die Halle gehört dem Landkreis. Dieser sieht zum jetzigen Zeitpunkt keine Schließungen seiner Turnhallen vor. Eingespart werden kann aber auch hier, indem die Temperatur in der Halle auf 17 Grad gesenkt wird. 17.500 Kilowattstunden müssen so nicht aufgewendet werden.

Straßenbeleuchtung in Mindelheim soll nicht abgeschaltet werden

Damit alle mehr als 4000 Lichtpunkte leuchten, muss die Stadt pro Jahr 680.000 Kilowattstunden Strom aufwenden. Im Schnitt sind diese neun Stunden pro Tag im Betrieb. Derzeit können nicht einzelne Straßenzüge abgeklemmt werden. Entweder leuchten alle Lampen, oder keine. Laut Bürgermeister gibt es keine allgemeine Beleuchtungspflicht.

Dennoch will die Stadt darauf verzichten, die Straßenlampen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh abzuschalten. Vielmehr soll die Steuerungstechnik innerhalb der nächsten zwei Jahre so umgerüstet werden, dass Straßenlampen nur noch entlang der Hauptachsen leuchten. Das sind die Straßen mit Tempo 50. Dort sollen die Leuchtmittel vorrangig mit stromsparender LED-Technik ausgerüstet werden.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Mindelheim soll kleiner ausfallen

Wie viel Strom die Stadt dafür jedes Jahr aufwenden muss, ist im Rathaus nicht genau bekannt. Der Grund: Der Strom wird von der Straßenbeleuchtung abgezapft. Einen Zähler dafür gibt es nicht.

Das Energieteam hat aus Sicht von Simone Kühn einen konstruktiven Vorschlag gemacht, wie nicht nur Strom gespart werden kann. Denn für den Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung ist der Bauhof 205,5 Stunden im Einsatz. Wenn also weniger dieser Weihnachtslampen aufgehängt werden, spart man auch Arbeitszeit ein. Und die könnte dann in den vorzeitigen Austausch von LED-Lampen investiert werden.

An der Adventsbeleuchtung soll gespart werden - wenn auch das eher ein symbolischer Beitrag ist.

Der Stromverbrauch für die Weihnachtsbeleuchtung liegt geschätzt bei rund 6000 Kilowattstunden. Nun sollen weniger Lichterketten aufgehängt werden. Sie sollen weitgehend auf die Maximilianstraße beschränkt werden und nur noch zwischen 16.30 und 21.30 Uhr leuchten. Auch wird es nur noch einen Weihnachtsbaum geben, und zwar den auf dem Marienplatz. Die Weihnachtsglocken in der Steinstraße bleiben. Wegfallen sollen die Lichtvorhänge.

Bei der Weihnachtsbeleuchtung geht es vor allem darum, Zeichen zu setzen. Denn die finanzielle Einsparung beläuft sich gerade mal auf 215 Euro, so Winter.