Halloween - Kommerz oder tieferer Sinn? Das sagt Dekan Straub

Mindelheims Dekan Straub ist beim Thema Halloween hin- und hergerissen. Was der Grusel mit Allerheiligen zu tun hat, verrät der Pfarrer.

Wenn am 31. Oktober verkleidete Gestalten abends von Tür zu Tür ziehen und Süßen oder Saures einfordern, dann ist das für viele ein Riesenspaß. Andere wiederum finden, dass Halloween nichts mit christlichem Brauchtum zu tun habe. Dabei stimmt das gar nicht. Mindelheims Dekan Andreas Straub ist hin- und hergerissen, was er davon halten soll.

Halloween hat seinen Ursprung im angelsächsischen Raum, vor allem in katholischen Gegenden wie Irland. Es hängt mit dem Fest Allerheiligen zusammen. Davon kommt auch der Name „Halloween“, nämlich von „All Hallows’ Eve“, das ist der Vorabend von Allerheiligen. An Allerheiligen denkt die Kirche an alle Heiligen, „die uns im Tod vorausgegangen sind und nun bei Gott im Licht sind“, sagt Straub. Das steht in einem gewissen Kontrast zu den verkleideten Gruselgestalten, die am Vorabend durch die Straßen ziehen. Der christliche Glaube will ja Hoffnung machen über den Tod hinaus. „Die Heiligen sind für uns Hoffnungsträger, keine Gruselgestalten.“

Dass Halloween etwas mit Allerheiligen zu tun hat, wissen viele nicht mehr

Vielen Kindern und Eltern scheint der Bezug zu Allerheiligen gar nicht mehr bewusst zu sein. Halloween hat sich mit zunehmender Säkularisierung und Kommerzialisierung eher als ein neues Fest etabliert. Es handle sich in unseren Breitengraden nicht um ein gewachsenes Brauchtum, sondern eher um ein „Import-Brauchtum“ aus Amerika und dem englischsprachigen Raum, so der Dekan.

Andreas Straub ist hin- und hergerissen beim Thema Halloween. Foto: Veronika Straub

Landläufig begehen Eltern mit ihren Kindern Halloween als eine Art „Grusel-Spaß mit Süßigkeiten“ – ohne einen tieferen Sinn, schon gar nicht irgendwie religiös. Deshalb sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen: Ist Halloween ein fantasievolles Rollenspiel für Kinder, oder ist es ein Anlass, Gruseleffekte zu inszenieren, die ihnen Angst machen? Ist es nur Kommerz mit Kürbis, Kostümen und Süßigkeiten-Konsum oder ist es ein fröhliches, kreatives Fest, das den Kindern Spaß macht, ohne dass es einen tieferen Sinn haben muss?

Die Tradition der Kürbisse zu Halloween kommen aus Irland

Der Brauch, Kürbisse auszuhöhlen, hat auch irische Wurzeln. Nach einer volkstümlichen Überlieferung war Jack O’ Latern durch eine List aus der Hölle entkommen. Als er aber in den Himmel kam, war die Tür dort für ihn verschlossen. Jack war verdammt, ewig zwischen Hölle und Himmel zu wandern. Er war unterwegs mit einer Kerze in einer ausgehöhlten Rübe. Daher kommt der Brauch, Fratzen-Kürbisse auszuschneiden und zu beleuchten.

Irische Auswanderer brachten den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA und nach Kanada, allerdings wurde er bald auch von anderen Kindern übernommen und entwickelte sich zu einem Volksfest. Aus Nordamerika kam Halloween nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Europa. (mz)