Der Mindelheimer Markt „hat nichts mit Weihnachtsmarkt zu tun“

Viele lehnen das neue Konzept mit Buden entlang der Maximilianstraße ab. So reagiert die Stadt auf die Kritik.

Die Sehnsucht nach Glühwein, Punsch, Bratwurst und Geselligkeit hat in Mindelheim gesiegt. Die Buden entlang der Maximilianstraße waren am ersten Marktwochenende zeitweise dicht umlagert. Dennoch hagelte es teils massive Kritik am neuen Konzept. Die Jahre davor war der Mindelheimer Weihnachtsmarkt idyllisch auf dem Kirchplatz aufgebaut worden. Den einen galt er als besonders stimmungsvoll, weil er weit weg von Autos und Lärm platziert war und die Kinder sicher vor vorbeifahrenden Autos waren. Anderen wiederum missfiel, dass die Mindelheimer Geschäftsleute von diesem abgelegenen Weihnachtsmarkt nicht profitierten.

Dieses Jahr nun versucht es die Stadt in enger Absprache mit den Geschäftsleuten mit einer neuen Idee. Weil im Frühjahr nicht klar war, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird, wählte eine Arbeitsgruppe eine Lösung, die besonders viel Abstand verspricht: Die Buden wurden inselartig entlang der Maximilianstraße bis hin zum Schrannenplatz aufgestellt. Das Echo war überwiegend negativ. Keine Weihnachtsstimmung, urteilte so mancher auf der Facebook-Seite der Mindelheimer Zeitung, obwohl die Stadt wohl nur selten so voll war. Der Charme des alten Weihnachtsmarktes sei verschwunden. Und für Familien mit kleinen Kindern sei es richtig gefährlich, meinten wieder andere – wegen der Autos.

Mindelheimer Altstadt soll am Wochenende abends gesperrt werden

Darauf reagiert die Stadt nun. Sie hat am Montag beim Landratsamt beantragt, dass die Maximilianstraße vom Oberen bis Unteren Tor für die Zeit jeweils samstags und sonntags von 17 bis 21 Uhr gesperrt wird. Eine Entscheidung steht noch aus. Ein Geschäftsmann sieht als Hauptproblem des Marktes darin, dass kaum noch jemand etwas kauft. Es gehe nur noch ums Essen und Trinken. „Er wird ja so schon von den meisten nur noch „Glühmarkt“ genannt.“ Händler, die wertige Geschenke anbieten, seien nicht mehr zu finden. Die jetzige Lösung oder ein Zurück auf den Marienplatz lehnt er ab. Die meist geschlossenen Buden seien alles andere als schön. Er plädiert für ein Zurück zur Kirche und zusätzlich ein paar Buden an der Schranne. Das wären zwei idyllische Standorte, ruhig und ohne Verkehr. Er appelliert an die Mindelheimer, auch mal was in den Geschäften zu kaufen und die wunderschöne Kulisse nicht nur zum „Fressen-Saufen-Feschtle“ zu nutzen.

Andere schreiben, sie hoffen, dass es bei diesem einmaligen Versuch bleibt. Ein enger Fußweg mit Stehtischen und Buden zwischen parkenden Autos sei völlig verfehlt, schreibt eine Frau. Wenn es Hauptsache sei, dass der Verkehr ungehindert durch die Stadt fließen könne, sollte man es lieber ganz bleiben lassen. Einer reagierte mit Galgenhumor. Er schlug vor, die Buden zur Straße hin auszurichten als „Drive in“ wie bei Schnellimbissrestaurants. Die Öffnungszeiten des Marktes bleiben unverändert. Die Kernöffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag jeweils von 15 bis 20 Uhr. Die Budenbetreiber haben aber die Möglichkeit, die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag auf 12 bis 21 Uhr zu erweitern. Eine nicht repräsentative Umfrage der MZ hat kein klares Stimmungsbild gegeben. Die meisten (97) vermissen demnach ihren Weihnachtsmarkt am Kirchplatz. 78 sind für den Standort Marienplatz, 43 für die Mindelburg und 13 finden die jetzige Lösung gut.

