Mindelheim

06:00 Uhr

Hauswirtschafterinnen geben Tipps für ein köstliches Muttertags-Büfett

Plus Schülerinnen der Mindelheimer Hauswirtschaftsschule haben ein Büfett zusammengestellt, das sich die Gäste sicher nicht nur am Muttertag gerne schmecken lassen.

Von Sandra Baumberger

So viel gleich vorweg: Die meisten Mütter sind wahrscheinlich schon glücklich, wenn der Nachwuchs überhaupt auf die Idee kommt, sie am Muttertag mit einem Frühstück zu überraschen. Und behaupten tapfer, dass die Bananen-Gurken-Spieße und der völlig misslungene Kuchen das mit Abstand Leckerste sind, was sie je gegessen haben. Aber bestimmt freuen sie sich noch ein bisschen mehr, wenn das kulinarische Verwöhnprogramm nicht ganz so experimentell ausfällt. Wie das gelingen kann, zeigen die Schülerinnen der Mindelheimer Hauswirtschaftsschule und ihre Fachlehrerinnen.

Theresa Brugger bereitet die Joghurtmousse au Chocolat zu. Foto: Sandra Baumberger

Auf ihrer Speisekarte stehen eine Strawberry Margarita als Aperitif, Wurst-, Käse- und Antipasti-Platte, Kräuterpfannkuchen mit Radieschenfüllung, Flammkuchen mit Ziegenkäse, Rucola-Röllchen, Spätzle-, Brezen- und Spargelsalat, Feta-Grapefruit-Spieße, diverse Aufstriche, Dinkelstangenbrot, Käsekuchen-Sticks, ein Erdbeer-Drip-Cake und eine Joghurtmousse au Chocolat. Für eine vierköpfige Familie wäre das zwar definitiv zu viel des Guten, aber eine Anregung sind die Rezepte allemal.

