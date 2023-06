Mindelheim

15:07 Uhr

Hawangen ist zu stark für Mindelheim II

Plus Mit einem verdienten 3:0-Erfolg gegen den TSV Mindelheim II feiert ein überlegener FC Hawangen per Relegation den Aufstieg in die Kreisklasse. Ein Hawanger stach dabei besonders hervor.

Von Robert Prestele Artikel anhören Shape

Der TSV Mindelheim II agierte überwiegend verspielt, mit viel klein-klein und der FC Hawangen hingegen schnell und vor allem gradlinig – das waren die prägenden Bestandteile im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse zwischen dem TSV Mindelheim II und dem FC Hawangen. So ging dann der FC Hawangen mit seiner schnörkellosen und körperlich sehr präsenten Spielweise letztlich als Sieger vom Platz.

Dabei sah die Anfangsphase der Begegnung eine sehr ausgeglichene Partie, zunächst absolut auf Augenhöhe. Die Teams neutralisierten sich vorerst gegenseitig, weshalb Strafraumszenen anfangs nicht zu verzeichnen waren. Nach einer Viertelstunde nahm die Partie jedoch gewaltig Fahrt auf. Das lag insbesondere für den im Austragungsort Lauben als Gast geführten FC Hawangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen