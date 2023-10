Helmut Müller hat einen besonders guten Draht zu Fortuna

Die Wäscheklammer war's: Das MZ-Bilderrätsel hat dem Mindelheimer bereits zum zweiten Mal Glück gebracht. Darüber freut er sich aber nicht allein.

Zu Glücksgöttin Fortuna hat Helmut Müller offenbar einen ganz besonders guten Draht, denn bereits zum zweiten Mal in einem Jahr ist er der Gewinner unseres MZ-Bilderrätsels. Der Mindelheimer konnte es kaum fassen, als er am Freitag den Anruf erhielt, dass er schon wieder 1000 Euro gewonnen hat. Die Wäscheklammer war es, die ihm das Glück gebracht hat und als er die 1000 Euro in Empfang nimmt, schüttelt er noch immer ungläubig mit dem Kopf. "Sonst gewinne ich nie etwas", sagt er. Der letzte größere Lottogewinn wurde ihm noch in D-Mark ausgezahlt. Aber wenn die gute Verbindung zu Fortuna hält, könnte sich ja auch das bald wieder ändern.

Das Geld aus dem MZ-Bilderrätsel verschenkt Helmut Müller an seine Enkel und Urenkel

Mit dem Gewinn vom vergangenen Jahr wollte er ursprünglich eine Reise machen, das jedoch sei nichts geworden. Dieses Jahr will er das Geld und die Freude darüber deshalb teilen: "Ich schenke den Gewinn meinen neun Enkeln und Urenkeln, die können das Geld gut gebrauchen." Neun Kinder sind es, denen er jeweils 100 Euro schenken will, das jüngste ist gerade vier Monate alt. Und auch für den verbleibenden Hunderter ist schon ein Abnehmer in Sicht: Ein weiterer Urenkel kommt Anfang 2024 zur Welt.

Auf sein Glück beim MZ-Rätsel wird er aber auch noch mit seiner Lebensgefährtin anstoßen. "Wir werden schön essen gehen, das habe ich ihr versprochen", sagt Helmut Müller, "schließlich habe ich ja auch immer von ihrem Telefon aus bei der Gewinnhotline angerufen."