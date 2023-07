Herrenrad direkt vom Hof gestohlen

Ein dreister Fahrraddieb hat aus einem Hofraum in der Maximilianstraße ein versperrtes Herrenrad gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem Hofraum in der Mindelheimer Maximilianstraße ein weißes Herrenfahrrad gestohlen. Laut Polizei war das Rad mit einem Zahlenschloss abgesperrt.. Hinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)