Herrentoilette in Mindelheim demoliert

Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17., und Dienstag, 21. Januar, ereignet hat. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Toilettenpapierhalterung und den Seifenspender in der öffentlichen Herrentoilette in der Landsberger Straße. Ferner verteilte der Täter Toilettenpapier auf dem Boden und verunreinigte so den Innenraum der Toilette. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden. (mz)

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis