Mindelheim

05.10.2022

Herrlich und inspirierend: "Frisch gestrichen" beim Konzert im Stadttheater

Plus Bei den Jahreskonzerten in Mindelheimer Stadttheater begeisterte das Ensemble „Frisch gestrichen“ sein Publikum gleich zweimal.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Es war „Summer in the city“ in Mindelheim und es regnete in Strömen! Was gab es da Schöneres als den unterschiedlichsten Farbklängen des Orchesters „Frisch gestrichen“ zu lauschen. Dirigent Nils Schad präsentierte sein frisch-freches und großartiges Orchester an diesem Nachmittag und Abend im Stadttheater gleich zweimal um allen 60 aktiven Musikerinnen und Musikern die Chance auf einen Auftritt zu geben. Ganz passend zum James-Bond-Film „Man lebt nur zweimal“. Und dazu diesen „Summer“ großartig noch mit einer „echten“ Lärmkulisse einer Großstadt! Einfach herrlich inspirierend.

