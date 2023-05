Frauenbund verkauft Herzkissen als Trost und Hilfe für Krebspatientinnen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Mehr als 71.000 Neuerkrankungen gab es im Vorjahr. Ihnen will der Frauenbund mit einer besonderen Aktion helfen.

Den Mindelheimer Familientag wollen die Mitgliederinnen des Katholischen Frauenbundes mit einem Flohmarkt bereichern. "Schätze aus dem Nähkästchen" nennt sich die Aktion. Dafür sammeln die eifrigen Damen Stoffe, gleiche Knöpfe und stabile Bindfäden, berichtet Monika Färber. In vielen Haushalten liegt ungenutztes Handarbeitsmaterial herum. Das sammeln die Frauen am Samstag, 6. Mai von 14 bis 16 Uhr im Pfarrheim St. Stephan.

Der Frauenbund Mindelheim ist beim Familientag am 13. Mai dabei

Angenommen wird nur sauberes und geruchsfreies Material. Gleiche Knöpfe und stabile Bindfäden müssen auf einem stabilen Bindfaden aufgefädelt sein. Auch Bücher und Zeitschriften können gespendet werden. Diese sollten aber maximal zehn Jahre alt sein.

Der hiesige Frauenbund wird am Familientag, Samstag, 13. Mai, von 13.30 Uhr an vertreten sein. Auf dem Flohmarkt werden die gespendeten Sachen teilweise verkauft. Aus den gespendeten Stoffen nähen die Frauen dann sogenannte Herzkissen. Damit sollen Patientinnen direkt in den Kliniken beschenkt werden, die eine Brustoperation erleiden mussten. Diese Kissen werden unter den Arm geklemmt und helfen bei Narbenschmerzen und Spannungen nach Operationen, fördern den Lymphfluss, entlasten die Schulter und sind deshalb für die Betroffenen eine große Erleichterung. Auch sind die bunten Kissen Seelentröster in einer dunklen Lebensphase.