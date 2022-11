Heute geht der Fasching im Unterallgäu wieder los

Nach zwei fast faschingsfreien Jahren starten die Närrinnen und Narren im Unterallgäu wieder in die fünfte Jahreszeit. Das haben sie geplant.

Nach langer Corona-Pause können sich die Faschingsbegeisterten nun freuen, denn es geht wieder los: Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die Faschingssaison. Die Faschingsgesellschaften stehen in den Startlöchern: Gardetänze, Umzüge und viele bunte Feste sind wieder zu erwarten. Jürgen Reiber macht deutlich, dass bei der Ettrinaria alle heiß auf die „fünfte Jahreszeit“ sind. „Letztes Jahr war unser 70. Jubiläum. Wir sind hier in der Umgebung der älteste Verein. Wir konnten es leider nicht feiern, dafür holen wir das dieses Jahr nach“, verspricht Reiber. Los geht es am Samstag, 12. November, mit der Eröffnungsgala. Auch der bekannte Nachtumzug mit anschließender FaschingsParty im Festzelt soll heuer wieder stattfinden.

Wer nun befürchtet, dass in den zwei nahezu faschingsfreien Jahren viele Närrinnen und Narren den Vereinen den Rücken gekehrt haben, irrt: Zwar haben einige aufgehört, es kamen aber auch zahlreiche neue Faschingfans hinzu. So ist bei der Ettrinarria die Zahl der Mitglieder sogar gestiegen und auch der Ramminarria und der Mindelonia fehlt es nicht an Tänzerinnen und Tänzern. Und dass, obwohl es in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger gewesen sei, für die Vereine zu werben, so Ramminarria-Präsident Dennis Winatschek. Seine Garde feiert dieses Jahr närrisches Jubiläum: Die Ramminarria gibt es jetzt seit elf Jahren, was im Frühjahr mit einem Jubiläumswochenende gebührend gefeiert werden soll.

Die Mindelonia und Kirchheimer Schlossfunken sind einsatzbereit

„Unsere Garde ist zwar neu, aber voll besetzt“, sagt auch Alexander Drahotta, Präsident der Mindelonia. Nach der langen Pause müsse die Bereitschaft für das Ehrenamt aber teils wieder neu erlernt werden, glaubt er. Schließlich setze die Mitgliedschaft in einem Faschingsverein großes Engagement voraus.

Auch die Kirchheimer Schlossfunken freuen sich laut Bettina Frehner schon riesig auf die kommende Faschingssaison. Gerade bei den Minis und der Jugendgarde hat es in den vergangenen beiden Jahren einige Veränderungen gegeben. Die Tänzer und Tänzerinnen sind älter geworden, die Teams verändern sich. „Ich selbst bin schon sehr lange aktiv und bei unserer Großen Garde sind gerade einmal drei dabei, die schon vor zwei Jahren mitgemacht haben“, erklärt Frehner. Die neuen Schlossfunken feiern nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Umzug Premiere, der 2023 wieder geplant ist.

In Breitenbrunn ist die Stimmung getrübt

Bei der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn ist die Vorfreude auf den Fasching aufgrund eines tragischen Trauerfalls indes getrübt: Der eigentlich geplante Faschingsauftakt wurde laut Präsident Andreas Rogg abgesagt. Davon unabhängig werden in dieser Saison auch keine Tänze der Teenie-Garde zu sehen sein, weil sich dafür zu wenig Tänzerinnen und Tänzer gefunden haben. Mini- und Jugendgarde sowie der Große Hofstaat sind aber voll besetzt. Außerdem haben sich ehemalige Gardemädchen und Elferräte zu einem Komitee zusammengeschlossen, das dem Großen Hofstaat bei seinen Auftritten zur Seite steht.

Dass sie noch einmal von Corona-Einschränkungen gestört werden könnte, daran will keiner der Vereine mehr denken. „Man kann nur darauf reagieren, was kommt“, sagt Alexander Drahotta von der Mindelonia. Auch bei der Ettrinarria und den Kirchheimer Schlossfunken hoffen die Verantwortlichen darauf, dass sich nichts mehr ändert und sie endlich wieder ohne Beschränkungen feiern können. „Wer Wiesn feiern kann, kann auch Fasching feiern“, findet Dennis Winatschek.